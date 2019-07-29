В конце июля в Москве запахнет настоящей осенью
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал НСН о планах погоды в столичном регионе на грядущую неделю.
Москвичей предупредили о самых пасмурных днях июля, которые придутся на середину этой недели. Как рассказал НСН специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, вторник, 30 июля, и среда, 31 июля, напомнят жителям Центральной России о климате в конце сентября – начале октября.
«Запахнет настоящей осенью. Вторник и особенно среда в тылу циклона станут самыми пасмурными, дождливыми, ветреными и холодными днями недели и месяца. В темное время суток воздух будет остывать до +4°C…+9°C, в дневное время в лучшем случае +10°C…+15°C», — рассказал синоптик.
Во второй половине недели фон атмосферного давления станет расти, осадки пойдут на убыль и приобретут незначительный очаговый характер, добавил Евгений Тишковец. По его словам, из-за туч в столичном регионе чаще станет выглядывать солнце и потеплеет.
«Под утро +8°C…+13°C и максимальная температура днем в пятницу +15°C…+20°C, а к выходным до +17°C…+22°C, что с трудом соответствует многолетней норме августа», — отметил собеседник НСН.
При этом в следующем месяце погода пока обещает не выходить за нормальные показатели, сказал синоптик. Он напомнил, что согласно московскому климату, в августе можно ожидать ночную температуру около +10°C, а днем +20°C…+22°C.
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