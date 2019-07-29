В конце июля в Москве запахнет настоящей осенью

Москвичей предупредили о самых пасмурных днях июля, которые придутся на середину этой недели. Как рассказал НСН специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, вторник, 30 июля, и среда, 31 июля, напомнят жителям Центральной России о климате в конце сентября – начале октября.

«Запахнет настоящей осенью. Вторник и особенно среда в тылу циклона станут самыми пасмурными, дождливыми, ветреными и холодными днями недели и месяца. В темное время суток воздух будет остывать до +4°C…+9°C, в дневное время в лучшем случае +10°C…+15°C», — рассказал синоптик.