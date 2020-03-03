В Госдуме раскритиковали налог на собак

«Такого налога в России никогда не будет», — заверил Бурматов.

Как пишет «Газета.ру», парламентарий уверен, что введение подобного налога обернется тем, что хозяева начнут массово отказываться от питомцев и животные попросту окажутся на улице. Кроме того, подчеркнул Бурматов, он считает саму идею о появлении в стране такого налога провокацией.

С идеей ввести в стране налог на собак, а полученные денежные средства направлять в том числе на строительство приютов для бездомных животных, накануне выступили власти Якутска.

