В Госдуме раскритиковали налог на собак
Появление в России налога на собак приведет к росту числа бездомных животных, заявил в интервью «Известиям» глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
«Такого налога в России никогда не будет», — заверил Бурматов.
Как пишет «Газета.ру», парламентарий уверен, что введение подобного налога обернется тем, что хозяева начнут массово отказываться от питомцев и животные попросту окажутся на улице. Кроме того, подчеркнул Бурматов, он считает саму идею о появлении в стране такого налога провокацией.
С идеей ввести в стране налог на собак, а полученные денежные средства направлять в том числе на строительство приютов для бездомных животных, накануне выступили власти Якутска.
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