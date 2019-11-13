Не повод для дискуссий. Кремль заставляет работать 31 декабря
В Кремле не видят повода для обсуждения возможности сделать в этом году 31 декабря выходным днем. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, граждан заранее проинформировали, что последний день нынешнего года будет рабочим.
Как заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос Ura.ru, «здесь нет предмета дискуссий».
По словам официального представителя Кремля, ежегодно происходит разное перераспределение праздничных и нерабочих дней.
Иногда новогодние каникулы выходят длиннее, иногда короче.
Роструд еще в августе напомнил, что на этот раз 31 декабря россиянам придётся выйти а работу. Выходными будут восемь дней - с 1 по 8 января. В прошлом году новогодние праздники были на два дня длиннее.
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