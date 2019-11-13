Не повод для дискуссий. Кремль заставляет работать 31 декабря

13 ноября 201918:01

В Кремле не видят повода для обсуждения возможности сделать в этом году 31 декабря выходным днем. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, граждан заранее проинформировали, что последний день нынешнего года будет рабочим.

Как заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос Ura.ru, «здесь нет предмета дискуссий».

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По словам официального представителя Кремля, ежегодно происходит разное перераспределение праздничных и нерабочих дней.

Иногда новогодние каникулы выходят длиннее, иногда короче.

Роструд еще в августе напомнил, что на этот раз 31 декабря россиянам придётся выйти а работу. Выходными будут восемь дней - с 1 по 8 января. В прошлом году новогодние праздники были на два дня длиннее.

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Фото: Владимир Смирнов/TASS
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