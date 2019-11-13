Не повод для дискуссий. Кремль заставляет работать 31 декабря

В Кремле не видят повода для обсуждения возможности сделать в этом году 31 декабря выходным днем. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, граждан заранее проинформировали, что последний день нынешнего года будет рабочим.

Как заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос Ura.ru, «здесь нет предмета дискуссий».