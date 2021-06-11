В Гидрометцентре рассказали о возвращении теплых дней

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что количество осадков с 13 июня будет уменьшаться. По ее словам, погодная инициатива перейдет к другому циклону. Воздух станет теплее и суше.

Днем воздух прогреется до плюс 20-25 градусов, а ночью похолодает до плюс 10-15. При этом будет гораздо солнечнее, чем на текущей неделе.

