В Гидрометцентре рассказали о возвращении теплых дней
В воскресенье, 13 июня, жители Центральной России почувствуют потепление в 1-2 градуса тепла, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что количество осадков с 13 июня будет уменьшаться. По ее словам, погодная инициатива перейдет к другому циклону. Воздух станет теплее и суше.
Днем воздух прогреется до плюс 20-25 градусов, а ночью похолодает до плюс 10-15. При этом будет гораздо солнечнее, чем на текущей неделе.
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