В Гидрометцентре рассказали о возвращении теплых дней

В воскресенье, 13 июня, жители Центральной России почувствуют потепление в 1-2 градуса тепла, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.

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Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что количество осадков с 13 июня будет уменьшаться. По ее словам, погодная инициатива перейдет к другому циклону. Воздух станет теплее и суше.

Днем воздух прогреется до плюс 20-25 градусов, а ночью похолодает до плюс 10-15. При этом будет гораздо солнечнее, чем на текущей неделе.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ПогодаРосгидрометГидрометцентр России
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