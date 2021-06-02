В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 2 июня

В столице 2 июня ожидается переменная облачность и повышение температуры воздуха, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Жителей столичного региона ожидают ночные заморозки

Воздух в Москве днем прогреется до плюс 18-20 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 7. В Подмосковье температура воздуха днем составит от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ночью в Московской области температура упадет до плюс 4-9.

В Гидрометцентре прогнозируют северо-западный ветер, его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба, пишут «Известия».

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