Гидрометцентр призвал не ждать морозов
Еще по крайней мере в течение 10 дней в России сохранится аномальное тепло. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости. По его словам, температура воздуха по всей стране существенно превысит норму.
Метеоролог назвал такой длительный период теплой зимы «совершенно экстремальной ситуацией», отмечает телеканал «360». Подобного не было за всю историю метеонаблюдений.
Вильфанд сообщил, что в азиатской части страны температура воздуха превысит норму на целых 20 градусов. На европейской – 12 градусов.
В Москве на этой неделе синоптики ждут очередного температурного рекорда, сообщает RT.
Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что аномальная теплая зима в центральной России может нанести вред здоровью некоторых россиян. По ее словам, неустойчивая погода может обострить некоторые хронические заболевания.
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