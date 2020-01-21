Гидрометцентр призвал не ждать морозов

Еще по крайней мере в течение 10 дней в России сохранится аномальное тепло. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости. По его словам, температура воздуха по всей стране существенно превысит норму.

Метеоролог назвал такой длительный период теплой зимы «совершенно экстремальной ситуацией», отмечает телеканал «360». Подобного не было за всю историю метеонаблюдений.

Вильфанд сообщил, что в азиатской части страны температура воздуха превысит норму на целых 20 градусов. На европейской – 12 градусов.