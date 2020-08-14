В Гидрометцентре назвали дату возвращения летней погоды в Москву
Тепло постепенно начнет возвращаться в центральные регионы страны уже в предстоящее воскресенье, 16 августа. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в последний день весьма прохладной и дождливой недели в столице будет малооблачно, воздух прогреется до +23°C градусов.
Как пишет URA.RU, в Европейской части России началась «генеральная репетиция осени». Похолодание пришло в центральную Россию и Черноземье – там температура будет находиться в пределах +20°C. На севере центральной части страны, в Поморье и на Кольском полуострове будет ниже +15°C градусов. По их прогнозам, летний температурный режим сохранится только в южных широтах. Однако, по словам специалистов, похолодание будет недолгим.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе НСН отметил, что похолодание коснулось не только московского региона, но также Северо-Западного федерального округа, Урала и Поволжья.
«Похолодание связано с тем, что в районе Тюменской области располагается центр циклона, а к западу – центр антициклона. Поэтому сейчас мы и ощутили эти малокомфортные 13-14 градусов. Сегодня и завтра такая погода с нудным монотонным дождиком и будет. Сильных осадков не прогнозируем, но это погода осеннего типа и она соответствует середине сентября. Получается, погода на месяц опережает свое климатическое развитие», - рассказал Вильфанд.
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