В Гидрометцентре назвали дату возвращения летней погоды в Москву

Тепло постепенно начнет возвращаться в центральные регионы страны уже в предстоящее воскресенье, 16 августа. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в последний день весьма прохладной и дождливой недели в столице будет малооблачно, воздух прогреется до +23°C градусов.

Как пишет URA.RU, в Европейской части России началась «генеральная репетиция осени». Похолодание пришло в центральную Россию и Черноземье – там температура будет находиться в пределах +20°C. На севере центральной части страны, в Поморье и на Кольском полуострове будет ниже +15°C градусов. По их прогнозам, летний температурный режим сохранится только в южных широтах. Однако, по словам специалистов, похолодание будет недолгим.