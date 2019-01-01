В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова, располагающееся на Ломоносовском проспекте, ударила молния. Как пишет РИА Новости, в этот момент там проходило заседание Российского союза ректоров. Отмечается, что в ходе инцидента никто из находящихся в здании не пострадал и заседание было продолжено.
Очевидцы сообщают, что сначала они увидели яркую вспышку, после этого они услышали раскат грома.
Ранее НСН сообщала, что синоптики предупредили жителей столицы о резкой смене характера погоды. В центре погоды «Фобос» отметили, что в Москве и области 30 мая прогнозируются ливни с грозами. Синоптики отмечают, что пик непогоды придется на вечерние часы. Ночью осадки станут слабеть. Дождь закончится завтра, после 10-11 часов утра, отмечает RT. Из-за непогоды московских рестораторов попросили приостановить работу летних веранд. В департаменте торговли и услуг столицы напомнили, что в четверг вечером в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. В мегаполисе прогнозируются дождь, гроза и ветер с порывами до 17 м/с.
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