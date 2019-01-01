В библиотеку МГУ ударила молния

В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова, располагающееся на Ломоносовском проспекте, ударила молния. Как пишет РИА Новости, в этот момент там проходило заседание Российского союза ректоров. Отмечается, что в ходе инцидента никто из находящихся в здании не пострадал и заседание было продолжено.

Очевидцы сообщают, что сначала они увидели яркую вспышку, после этого они услышали раскат грома.