Ювелир раскрыл стоимость нового кольца Ксении Собчак

Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram свежий снимок, на котором на её руке красуется дорогостоящее кольцо. Фото телеведущая снабдила надписью: «Когда внешним видом пытаешься соответствовать вхождению в 10-ку «самых успешных деятелей шоу-бизнеса» и поэтому надел «тяжёлый люкс»».

Ювелир по просьбе NEWS.ru оценил стоимость этого украшения и раскрыл некоторые подробности об аксессуаре Ксении Собчак.

Специалист заявил, что кольцо было изготовлено по индивидуальному дизайну: главным достоинством украшения является голубой турмалин Параиба весом 23,90 карата. Эксперт оценил изделие более чем в 2,5 миллиона рублей.

YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со «скопинским маньяком»

А ранее Ксения Собчак заявила о намерении судиться с Роскомнадзором из-за блокировки интервью с музыкантом Андреем Макаревичем. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

Ранее это видео было заблокировано на российском Youtube. Они по требованию МВД было внесено в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков.

Собчак заявила, что никакой пропаганды запрещенных веществ в видео не было. По мнению журналиста, таким образом надзорное ведомство пытается вести борьбу с популярными каналами на Youtube.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Социальная СетьКсения Собчак
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