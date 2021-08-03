Ювелир раскрыл стоимость нового кольца Ксении Собчак

А ранее Ксения Собчак заявила о намерении судиться с Роскомнадзором из-за блокировки интервью с музыкантом Андреем Макаревичем. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

Ранее это видео было заблокировано на российском Youtube. Они по требованию МВД было внесено в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков.

Собчак заявила, что никакой пропаганды запрещенных веществ в видео не было. По мнению журналиста, таким образом надзорное ведомство пытается вести борьбу с популярными каналами на Youtube.





