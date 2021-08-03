Ювелир раскрыл стоимость нового кольца Ксении Собчак
Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram свежий снимок, на котором на её руке красуется дорогостоящее кольцо. Фото телеведущая снабдила надписью: «Когда внешним видом пытаешься соответствовать вхождению в 10-ку «самых успешных деятелей шоу-бизнеса» и поэтому надел «тяжёлый люкс»».
Ювелир по просьбе NEWS.ru оценил стоимость этого украшения и раскрыл некоторые подробности об аксессуаре Ксении Собчак.
Специалист заявил, что кольцо было изготовлено по индивидуальному дизайну: главным достоинством украшения является голубой турмалин Параиба весом 23,90 карата. Эксперт оценил изделие более чем в 2,5 миллиона рублей.
А ранее Ксения Собчак заявила о намерении судиться с Роскомнадзором из-за блокировки интервью с музыкантом Андреем Макаревичем. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.
Ранее это видео было заблокировано на российском Youtube. Они по требованию МВД было внесено в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков.
Собчак заявила, что никакой пропаганды запрещенных веществ в видео не было. По мнению журналиста, таким образом надзорное ведомство пытается вести борьбу с популярными каналами на Youtube.
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