YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со «скопинским маньяком»

Видеохостинг YouTube в среду ввел ограничения по возрасту на доступ к интервью телеведущей Ксении Собчак с так называемым скопинским маньяком Виктором Моховым.

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Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». В начале недели оно было опубликовано. В нем он признался в любви к одной из жертв и предложил второй зачать с ним еще одного ребенка. После этого Следственный комитет РФ заявил, что зафиксировал обращения от представителей СМИ и общественных организаций, в которых предполагается, что Мохов готовится к новым преступлениям.

Также и депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру РФ по поводу этих высказываний Мохова.

Мохов в 200 году похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и в течение четырех лет держал их в подвале без света, морил голодом, насиловал и избивал. Одна из девушек дважды родила детей от него. Скопинский районный суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но в начале марта он вышел на свободу,

