Уткин раскрыл свою сексуальную ориентацию

«Я вот выбрал себе такую жизнь — одинокого гетеросексуала. Наверное, мне нужно называть себя асексуалом», - заметил он. По словам комментатора, ему нужно разнообразное общение, для него важна возможность «куда-то рассказывать свои впечатления». Уткин отчасти согласен с мнением, что значение секса переоценено.

Как признался Уткин, текст кричалки «Нет жены, нет детей. Вася Уткин — жирный гей» его не оскорбляет, но ему грустно, потому что за долгие годы в его адрес не придумали другой песни, пусть даже более обидной.

Василий Уткин в прошлом был женат. В 2019 году в интервью Ирине Шихман он дал понять, что его полностью устраивает холостяцкий образ жизни. «Я привык жить один и мне нравится жить одному. Мне нравится мой уклад жизни. У меня есть ощущение свободы от семейных обязательств», - сказал он тогда.

