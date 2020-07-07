Уткин раскрыл свою сексуальную ориентацию
Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин в интервью с Ксенией Собчак заявил, что он асексуал – то есть человек, не испытывающий сексуального влечения. Перед этим собеседница попыталась узнать у него, когда он в последний раз был с женщиной.
Уткин отметил, что ему нравится думать, будто это вопрос выбора.
«Я вот выбрал себе такую жизнь — одинокого гетеросексуала. Наверное, мне нужно называть себя асексуалом», - заметил он. По словам комментатора, ему нужно разнообразное общение, для него важна возможность «куда-то рассказывать свои впечатления». Уткин отчасти согласен с мнением, что значение секса переоценено.
Как признался Уткин, текст кричалки «Нет жены, нет детей. Вася Уткин — жирный гей» его не оскорбляет, но ему грустно, потому что за долгие годы в его адрес не придумали другой песни, пусть даже более обидной.
Василий Уткин в прошлом был женат. В 2019 году в интервью Ирине Шихман он дал понять, что его полностью устраивает холостяцкий образ жизни. «Я привык жить один и мне нравится жить одному. Мне нравится мой уклад жизни. У меня есть ощущение свободы от семейных обязательств», - сказал он тогда.
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