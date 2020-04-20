Установлено, когда больной коронавирусом наиболее заразен
Человек, заражённый новым коронавирусом, представляет максимальную опасность для других за 2−3 дня до появления симптомов заболевания. О таком открытии учёных из Китая сообщает профильный журнал Nature Medicine.
Как отмечается в публикации, вывод сделан на основе анализа 77 случаев, когда были достоверно известны человек - переносчик COVID-19 новый заразившийся. Выяснилось, что самый пик заразности возникает приблизительно за сутки до начала проявления симптомов.
Таким образом, получается, что самое сильное производство вируса инфицированным происходит в самом начале заражения, еще до того, как иммунная система человека принимается бороться с патогеном, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
47 121+4 268 / сут.
Умерли
405+44 / сут.
Выздоровели
3 446+155 / сут.
- Мишустин отредактировал список товаров первой необходимости
- Глава Северной Осетии вышел к собравшимся во Владикавказе демонстрантам
- Собянин раскрыл ближайшие планы по борьбе с COVID-19 в Москве
- Москва и область опережают остальную России по COVID-19 на 2-3 недели
- Группа «Анимация» сняла клип в условиях самоизоляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru