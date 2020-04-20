Установлено, когда больной коронавирусом наиболее заразен

Человек, заражённый новым коронавирусом, представляет максимальную опасность для других за 2−3 дня до появления симптомов заболевания. О таком открытии учёных из Китая сообщает профильный журнал Nature Medicine.

Как отмечается в публикации, вывод сделан на основе анализа 77 случаев, когда были достоверно известны человек - переносчик COVID-19 новый заразившийся. Выяснилось, что самый пик заразности возникает приблизительно за сутки до начала проявления симптомов.

Таким образом, получается, что самое сильное производство вируса инфицированным происходит в самом начале заражения, еще до того, как иммунная система человека принимается бороться с патогеном, сообщает «Свободная пресса».



