Ученый предупредил о новой магнитной буре в ночь на 29 ноября

Новая магнитная буря накроет землю в ночь на 29 ноября, рассказал профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев, сообщает РИА Новости.

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По его словам, она будет среднего уровня, поэтому жители средних широт не увидят на этот раз северного сияния.

Специалист также отметил, что эта магнитная буря не связана с новыми вспышками на Солнце, а скорее с солнечным ветром.

Ранее мощная вспышка на Солнце зафиксирована днем 6 ноября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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