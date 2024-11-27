Ученый предупредил о новой магнитной буре в ночь на 29 ноября
27 ноября 202417:24
Новая магнитная буря накроет землю в ночь на 29 ноября, рассказал профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев, сообщает РИА Новости.
По его словам, она будет среднего уровня, поэтому жители средних широт не увидят на этот раз северного сияния.
Специалист также отметил, что эта магнитная буря не связана с новыми вспышками на Солнце, а скорее с солнечным ветром.
Ранее мощная вспышка на Солнце зафиксирована днем 6 ноября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru