Песков: Магнитные бури не повлияли на работу в Кремле

Магнитные бури не повлияли на работу в Кремле, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил на брифинге.

Россиянам дали советы, как пережить мощную вспышку на Солнце

«Чувствуем себя хорошо, работаем», — указал представитель Кремля.

Ранее лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики предупредили, что в ближайшие часы на Земле ожидаются сильные магнитные бури из-за новой вспышки на Солнце.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:КремльМагнитная БуряДмитрий Песков

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