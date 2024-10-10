Песков: Магнитные бури не повлияли на работу в Кремле
10 октября 202412:16
Магнитные бури не повлияли на работу в Кремле, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил на брифинге.
«Чувствуем себя хорошо, работаем», — указал представитель Кремля.
Ранее лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики предупредили, что в ближайшие часы на Земле ожидаются сильные магнитные бури из-за новой вспышки на Солнце.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru