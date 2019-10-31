Ученые нашли в мозге центр алкоголизма
Американские ученые определили, какой участок человеческого мозга отвечает за формирование зависимостей от алкоголя, сладкого и так далее. Об этом в четверг, 31 октября, пишет Лента.ру со ссылкой на MedicalXpress.
Выявленная учеными нейронная цепь производит ключевое соединение, влияющее на импульсивность, — меланин-концентрирующий гормон (МСН), который используется нейронами гипоталамуса и связан с формированием аппетита и склонностью принимать лекарственные препараты.
Эксперименты на крысах показали, что импульсивность не связана с чувством голода: так, грызун нажимал на рычаг, чтобы получить угощение с высоким содержанием жиров и углеводов. Каждая порция могла быть получена с интервалом в 20 секунд, однако крыса не хотела ждать, становилась нетерпеливой и часто нажимала рычаг. В другом эксперименте крысы могли выбирать между двумя рычагами: нажатие на один приводило к немедленной выдаче порции угощения, а нажатие на другой – к выдаче сразу пяти порций, но для этого нужно было подождать 30 секунд. Участники опыта предпочитали получать свое лакомство сразу же, а не ждать большего его количества, но через некоторое время.
Сканируя мозг животных во время опыта, ученые смогли выяснить, какие нейроны отвечают за выработку МСН, и то, что импульсивное поведение обусловлено клетками в латеральном гипоталамусе, которые с помощью нейропептида передают сигналы нейронам вентрального гиппокампа, участвующим в формировании эмоций, памяти и тормозящим контроль.
Как отмечается, сделанные в ходе исследования выводы позволят разработать новые методы лечения расстройств, связанных с импульсивными влечениями, в том числе алкоголизма.
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