Ученые нашли в мозге центр алкоголизма

Эксперименты на крысах показали, что импульсивность не связана с чувством голода: так, грызун нажимал на рычаг, чтобы получить угощение с высоким содержанием жиров и углеводов. Каждая порция могла быть получена с интервалом в 20 секунд, однако крыса не хотела ждать, становилась нетерпеливой и часто нажимала рычаг. В другом эксперименте крысы могли выбирать между двумя рычагами: нажатие на один приводило к немедленной выдаче порции угощения, а нажатие на другой – к выдаче сразу пяти порций, но для этого нужно было подождать 30 секунд. Участники опыта предпочитали получать свое лакомство сразу же, а не ждать большего его количества, но через некоторое время.

Сканируя мозг животных во время опыта, ученые смогли выяснить, какие нейроны отвечают за выработку МСН, и то, что импульсивное поведение обусловлено клетками в латеральном гипоталамусе, которые с помощью нейропептида передают сигналы нейронам вентрального гиппокампа, участвующим в формировании эмоций, памяти и тормозящим контроль.

Как отмечается, сделанные в ходе исследования выводы позволят разработать новые методы лечения расстройств, связанных с импульсивными влечениями, в том числе алкоголизма.

