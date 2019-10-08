Нарколог объяснил алкоголизм жителей Чукотки климатом

«У нас подавляющая часть Дальнего Востока, за исключением Приморского края, — это чрезвычайно тяжелая климатическая зона. Эти данные коррелируют с тем, что идет отток населения. Здесь много социально-экономических аспектов. Большие нагрузки: там тяжелая, неразвитая инфраструктура, большие расстояния… Все это дополнительным бременем ложится на социальную обстановку и провоцирует на употребление алкоголя», — считает специалист.

Причиной около 2,6% (48 тыс. человек) смертей в России в 2018 году стало употребление алкоголя, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Во всех регионах почти все умершие — мужчины.

