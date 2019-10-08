Нарколог объяснил алкоголизм жителей Чукотки климатом
Врач-нарколог пояснил НСН, что в регионах Дальнего Востока много пьют и умирают от этого из-за тяжелых социально-экономических и климатических условий.
Чукотский автономный округ лидирует по количеству смертей от алкоголя среди регионов России. Там коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тыс. населения. Это означает, что официально скончался по причине употребления спиртного каждый девятый житель. На втором месте в антирейтинге находится Магаданская область. Врач-нарколог Руслан Исаев заявил в эфире НСН, что на злоупотребление алкоголем в регионах Дальнего Востока большое влияние оказывает тяжелый климат (слушайте аудио).
«У нас подавляющая часть Дальнего Востока, за исключением Приморского края, — это чрезвычайно тяжелая климатическая зона. Эти данные коррелируют с тем, что идет отток населения. Здесь много социально-экономических аспектов. Большие нагрузки: там тяжелая, неразвитая инфраструктура, большие расстояния… Все это дополнительным бременем ложится на социальную обстановку и провоцирует на употребление алкоголя», — считает специалист.
Причиной около 2,6% (48 тыс. человек) смертей в России в 2018 году стало употребление алкоголя, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Во всех регионах почти все умершие — мужчины.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Джим Керри поделился карикатурой на Трампа и Зеленского
- В США неизвестный начертил в небе поздравление Путину
- Новости за ночь: Россияне могут остаться без крафтового пива
- Минэкономразвития предложило повысить налоги для малого бизнеса
- В Киеве рассказали о трех сценариях развития ситуации в Донбассе