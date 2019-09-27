Ученые нашли связь между физическими нагрузками и усталостью мозга
Специалисты парижского медицинского центра Питье-Сальпетриер выяснили, что активные занятия спортом приводят к снижению работы мозга. В результате проведенного исследования оказалось, что от высоких физических нагрузок мозг устает так же, как от продолжительной интеллектуальной работы.
Ученые поясняют, что связан такой феномен с тем, что в обоих случаях активно задействуется один и тот же участок коры головного мозга, передает RT.
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев объяснил НСН, что заниматься вопросами увеличения продолжительности жизни надо с детства.
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