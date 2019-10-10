У манула в Московском зоопарке обнаружили рак

10 октября 201916:33

У манула в Московском зоопарке обнаружили злокачественную опухоль слизистой носа, сообщает РИА Новости. Как рассказали в столичном зоосаду, несмотря на содержание в комфортных условиях, у животного развилось системное заболевание, от которого больше всего пострадали глаза и нос.

Состояние кота стало ухудшаться в конце сентября, и сейчас его содержат в ветпункте, где за его здоровьем постоянно следят специалисты. Московскому манулу уже 10 лет, что достаточно серьёзный возраст для его вида.

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«В природе манулы редко доживают до 6-7 лет, в зоопарках средняя продолжительность их жизни несколько увеличивается, благодаря правильному уходу и постоянному ветеринарному мониторингу их самочувствия. Тем не менее, манулы не относятся к числу долгожителей», — отметили в зоопарке.

Добавим, проблемы такого рода для манулов не редки, так как представители этого вида склонны к заболеваниям из-за слабой иммунной системы. Тем не менее, в Московском зоопарке надеются, что здоровье кота поправится, хоть и не строят оптимистичных прогнозов.

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
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