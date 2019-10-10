У манула в Московском зоопарке обнаружили рак

У манула в Московском зоопарке обнаружили злокачественную опухоль слизистой носа, сообщает РИА Новости. Как рассказали в столичном зоосаду, несмотря на содержание в комфортных условиях, у животного развилось системное заболевание, от которого больше всего пострадали глаза и нос.

Состояние кота стало ухудшаться в конце сентября, и сейчас его содержат в ветпункте, где за его здоровьем постоянно следят специалисты. Московскому манулу уже 10 лет, что достаточно серьёзный возраст для его вида.