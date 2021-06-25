Церемония развода караулов в Кремле отменена из-за жары
Церемония развода караулов, проходящая обычно в Кремле по субботам, 26 июня отменена из-за жары. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
Церемония развода караулов проходит в Кремле каждую субботу в теплое время года. В ней принимают участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.
Церемония проходит на Соборной площади, стать ее зрителем можно, купив билет на посещение Кремля.
Температура в Москве накануне достигла отметки в 33,8 градусов, что превзошло рекорд для 24 июня. Сегодня Гидрометцентр пообещал, что воздух прогреется до +36 градусов, передает RT.
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