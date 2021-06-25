Церемония развода караулов в Кремле отменена из-за жары

Церемония развода караулов, проходящая обычно в Кремле по субботам, 26 июня отменена из-за жары. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Церемония развода караулов проходит в Кремле каждую субботу в теплое время года. В ней принимают участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.