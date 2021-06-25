В Москве ожидаются гроза и град
Главное управление МЧС России по Москве выпустило в пятницу экстренное предупреждение, в котором говорится о непогоде, которая придет в столицу.
В Москве ожидаются дождь, гроза и град, а также усиление ветра до 12-17 м/с.
Ранее москвичей предупреждали о скорой встрече с «атмосферным монстром».
Отмечалось, что продолжительная жара в столице привела к сильнейшему перегреву атмосферы, который к концу недели может вызывать в столице ураган и другие стихийные бедствия.
«От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит - это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», - сказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, конкретное место и время «прихода монстра» вычислить невозможно, однако надо быть готовыми к этому.
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