В Москве ожидаются гроза и град

Главное управление МЧС России по Москве выпустило в пятницу экстренное предупреждение, в котором говорится о непогоде, которая придет в столицу.

В Москве ожидаются дождь, гроза и град, а также усиление ветра до 12-17 м/с.

Ранее москвичей предупреждали о скорой встрече с «атмосферным монстром».

Отмечалось, что продолжительная жара в столице привела к сильнейшему перегреву атмосферы, который к концу недели может вызывать в столице ураган и другие стихийные бедствия.

«От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит - это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», - сказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, конкретное место и время «прихода монстра» вычислить невозможно, однако надо быть готовыми к этому.

