Трубоукладчик для «Северного потока 2» бросил якорь около Калининграда
Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» бросил якорь в Гданьском заливе примерно в 30 километрах северо-западнее российского Балтийска. Это показывают данные систем контроля передвижения морских судов. Военное судно - спасательный буксир СБ-123, которое проводило «Академика Черского» через Северное и Балтийское моря, продолжило движение в Балтийск.
Как сообщает «Интерфакс», в порт Балтийска трубоукладчик заходить пока не собирается. Как ожидается, на рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж.
«Академик Черский» отправился в путь из дальневосточного порта Находка в начале февраля. Судно в плавании обогнуло Африку с юга и в обход Суэцкого канала прибыло в западный анклав Российской Федерации.
Краново-монтажный трубоукладочик, как предполагается, может быть применено для достройки газопровода «Северный поток 2» в Балтийском море. Ранее европейские подрядчики остановили работы из-за санкций, введённых Вашингтоном. Россия обещает завершить проект, завершённый на 94%, в любом случае.
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