Тимофеев: 315 дольщиков ЖК «Шотландия» в Ленинградской области скоро получат свои квартиры
В Ленинградской области 315 дольщиков ЖК «Шотландия» после завершения строительства шести многоквартирных домов скоро получат свои квартиры. Об этом рассказал главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.
Отмечается, что общая жилая площадь квартир в этих объектах составляет более 9,7 тысяч квадратных метров.
«Пострадавшими по этим шести объектам были признаны 315 граждан. Строительно-монтажные работы удалось завершить меньше, чем за год. Далее необходимо будет получить разрешение на ввод, после чего дольщикам отдадут их квартиры», - отметил Тимофеев.
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области по домам № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 и 3.2 жилого комплекса «Шотландия», расположенного в деревне Скотное, уже выдал заключение о соответствии требованиям проектной документации.
Благодаря Фонду развития территорий и Фонду защиты прав граждан активно ведется строительство еще шести объектов бывшего застройщика ООО «Строительная компания Навис». Завершение работ запланировано на конец 2022 года. После этого в правах удастся восстановить еще 205 дольщиков.
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