Тепло придет в европейскую часть России через неделю

Жителям европейской территории России придется пережить довольно прохладную неделю. Повышение температуры начнется со следующего вторника, 18 августа. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, воздух будет прогреваться выше 20°C, что соответствует климатической норме.

Самым холодным днем недели в Москве станет четверг, 13 августа. Похолодает до + 13- +15 °C, уточняет «Свободная пресса». Причина - прохождение холодных воздушных масс из полярных регионов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН отметил, что научных доказательств зависимости человека от погоды практически нет.

«Я такой статистики не знаю. Метеозависимость – это вообще особая тема. Ведь на самом деле доказательств зависимости человека от погоды не очень-то много. Когда речь идет о резком изменении давления, о работе сосудов и сердца в этот момент, медики очень осторожно относятся к этим выводам. Я бы сказал, что это бытовое мнение», – сказал он.

