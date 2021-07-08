Температура в Москве впервые в июле превысит +30

Температура воздуха в Москве 8 июля впервые за месяц может превысить отметку в 30 градусов тепла, сообщило РИА Новости со ссылкой на синоптиков центра погоды «Фобос».

Вильфанд рассказал об аномальной жаре по ночам в Москве

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам жару до плюс 34 градусов на выходных. Это на 6 градусов выше климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы об опасности получения теплового стресса для организма. Он также рассказал, что с 8 июля в Москву придут высокие ночные температуры.

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ФОТО: РИА Новости
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