Температура в Москве впервые в июле превысит +30
Температура воздуха в Москве 8 июля впервые за месяц может превысить отметку в 30 градусов тепла, сообщило РИА Новости со ссылкой на синоптиков центра погоды «Фобос».
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам жару до плюс 34 градусов на выходных. Это на 6 градусов выше климатической нормы.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы об опасности получения теплового стресса для организма. Он также рассказал, что с 8 июля в Москву придут высокие ночные температуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru