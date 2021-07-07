Вильфанд рассказал об аномальной жаре по ночам в Москве
Волна тепла принесет в Москву высокие ночные температуры с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, температура воздуха к воскресенью будет достигать 24 градусов. Синоптик предупредил об угрозе получения теплового стресса для организма.
Из-за опасной погоды выпущено штормовое предупреждение. Вильфанд отметил, что волна тепла будет нарастать, уже 12 июля воздух прогреется до 34 градусов.
Ранее Вильфанд сообщил, что ультрафиолетовая радиация солнца будет опасна в Центральном федеральном округе с 8 июля.
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