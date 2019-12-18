Строительство Крымского моста полностью завершено

Федеральное дорожное агентство выписало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Транспортный переход через Керченский пролив принят комиссией из представителей заказчика, подрядчика, строительного контроля и авторского надзора.

24 декабря его передадут балансодержателю, эксплуатировать мост будет Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога».

Ранее в Ростехнадзоре объявили об официальном завершении работ на железнодорожной части транспортного перехода. Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга отправится в Крым через мот 23 декабря, из Москвы — на следующий день, отмечает RT.

