Строительство Крымского моста полностью завершено
Федеральное дорожное агентство выписало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Транспортный переход через Керченский пролив принят комиссией из представителей заказчика, подрядчика, строительного контроля и авторского надзора.
24 декабря его передадут балансодержателю, эксплуатировать мост будет Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога».
Ранее в Ростехнадзоре объявили об официальном завершении работ на железнодорожной части транспортного перехода. Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга отправится в Крым через мот 23 декабря, из Москвы — на следующий день, отмечает RT.
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