Стоимость биткоина достигла исторического максимума в $77 тысяч
Стоимость биткоина в пятницу выросла на 1%, достигнув рекордной отметки в $77 тыс., что стало новым историческим максимумом, сообщает биржа Binance.
К 22:24 мск криптовалюта торговалась по цене $76 847, при этом минутами ранее она поднималась до $77 тыс.
По данным CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену по более чем 20 биржам, стоимость биткоина увеличилась на 1,1%, составив $76 959.
Рост стоимости биткоина продолжается на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. В середине недели криптовалюта уже подорожала на 9%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru