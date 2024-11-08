Стоимость биткоина достигла исторического максимума в $77 тысяч

По данным CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену по более чем 20 биржам, стоимость биткоина увеличилась на 1,1%, составив $76 959.

Рост стоимости биткоина продолжается на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. В середине недели криптовалюта уже подорожала на 9%, передает «Радиоточка НСН».

