Стоимость биткоина достигла исторического максимума в $77 тысяч

Стоимость биткоина в пятницу выросла на 1%, достигнув рекордной отметки в $77 тыс., что стало новым историческим максимумом, сообщает биржа Binance.

К 22:24 мск криптовалюта торговалась по цене $76 847, при этом минутами ранее она поднималась до $77 тыс.

Биткойн несколько раз обновил исторический максимум на фоне выборов в США

По данным CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену по более чем 20 биржам, стоимость биткоина увеличилась на 1,1%, составив $76 959.

Рост стоимости биткоина продолжается на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. В середине недели криптовалюта уже подорожала на 9%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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