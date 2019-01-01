Мужская борода оказалась грязнее собачьей шерсти

В мужской бороде содержится больше бактерий, чем в шерсти собак. Такое неожиданное открытие сделали учёные из Цюриха. Результаты их исследования опубликованы в немецком журнале Focus.

В ходе исследования выяснилось, что большое количество патогенов — опасных микроорганизмов – было обнаружено в растительности на лице у 7 из 18 мужчин. В то время, как у собак их повышенное содержание в шерсти было выявлено лишь у четырёх животных из 30-ти.