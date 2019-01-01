Мужская борода оказалась грязнее собачьей шерсти
В мужской бороде содержится больше бактерий, чем в шерсти собак. Такое неожиданное открытие сделали учёные из Цюриха. Результаты их исследования опубликованы в немецком журнале Focus.
В ходе исследования выяснилось, что большое количество патогенов — опасных микроорганизмов – было обнаружено в растительности на лице у 7 из 18 мужчин. В то время, как у собак их повышенное содержание в шерсти было выявлено лишь у четырёх животных из 30-ти.
Напомним, ранее НСН сообщала, что прокуратура заинтересовалась запретом на ношение студентами Новосибирского промышленного колледжа усов, татуировок и бород. Также все учащиеся не могли выходить из здания на переменах. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства. Проверка пройдёт после обращения родителей одного из студентов.
Лидер группы «Пилот» Илья Чёрт в эфире НСН напомнил, что раньше усы и борода являлись доказательством чести, достоинства и мудрости мужчины.
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