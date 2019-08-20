Станции замера радиации в России возобновили работу

Две российские радионуклидные станции в Якутии и на Чукотке, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, возобновили передачу данных. Об этом сообщил исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. Он также подчеркнул, что российская сторона подаёт пример замечательного сотрудничества и отметил поддержку со стороны операторов на станциях, передает RT.

Ранее ОДВЗЯИ проинформировала, что 10 августа российские станции в Дубне и Кирове перестали работать в связи с неполадками связи. По тем же данным, сигнал не получали от станций в чукотском Билибине и алтайском Залесове после происшествия под Северодвинском. Эксперты, опрошенные Ura.ru, не исключили, что станции могли быть выведены из строя из-за соперничества с США в военной сфере и стремления российских властей обеспечить защиту обороноспособности страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, назвал абсурдом разговоры о «радиоактивном облаке», которое якобы возникло после аварии на полигоне в Архангельской области. Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном уточнил, отвечая на вопросы журналистов, что повышения радиационного фона после ЧП в Нёноксе не произошло.

