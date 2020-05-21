Стало известно, откуда родом новая жена Макаревича

Сейчас Эйнат остаётся в Израиле – она не успела улететь в Москву к мужу до отмены всех полетов из-за пандемии коронавируса. Им приходится общаться пока только с помощью видеочата.

«Человек — существо приспосабливающееся ко всему на свете, в особенности, если это «все на свете» включает в себя неограниченный сон и игристое. Кто бы мог подумать ещё полгода назад, что вечера свои я буду проводить так», — приводит «Свободная пресса» подпись Кляйн в соцсети под фото с Макаревичем в мониторе ноутбука.

