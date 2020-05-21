Стало известно, откуда родом новая жена Макаревича
Четвертая официальная супруга лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича оказалась уроженкой Украины. Как ранее стало известно, 66-летний музыкант сочетался браком с 36-летней Эйнат Кляйн, урожденной Инной Калининой.
О женщине известно, что она родилась в незалежной, где училась, после чего переехала в Израиль. Она профессиональный фотограф. Свадьба Макаревича и Крояйн состоялась еще в декабре, однако стало известно об этом только недавно.
Сейчас Эйнат остаётся в Израиле – она не успела улететь в Москву к мужу до отмены всех полетов из-за пандемии коронавируса. Им приходится общаться пока только с помощью видеочата.
«Человек — существо приспосабливающееся ко всему на свете, в особенности, если это «все на свете» включает в себя неограниченный сон и игристое. Кто бы мог подумать ещё полгода назад, что вечера свои я буду проводить так», — приводит «Свободная пресса» подпись Кляйн в соцсети под фото с Макаревичем в мониторе ноутбука.
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