Стало известно о состояние Аниты Цой после госпитализации с COVID-19

Певица Анита Цой, госпитализированная на днях с коронавирусом, находится в стабильном состоянии, ее организм борется с болезнью. Прогнозы врачей положительные. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой на окружение артистки.

Кроме того, выяснилось, что Цой не успела сесть на корейскую диету, чтобы избавиться от лишних килограммов. Некоторые поклонники исполнительницы опасались, что из-за этого её организм может быть ослаблен для эффективной борьбы с COVID-19.

Певица заверила, что после выздоровления обязательно сядет на эту диету, поскольку уверена в её действенности, отмечает Утро.ру. Анита Цой также не может предположить, где подхватила коронавирус нового типа – она утверждает, что строго соблюдала режим самоизоляции.

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Фото: facebook.com/anitatsoy
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирусПевица
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