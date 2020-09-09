Стало известно, на что россияне чаще всего отвлекаются на работе
Россияне чаще всего тратят рабочее время на пролистывание ленты в соцсетях, просмотр новостей и шопинг. Об этом говорят данные опроса, проведенного компанией SearchInform. В его ходе также выяснилось, что те, кто посвящает часть времени, проводимого на работе соцсетям, тратят на это от одного до трех часов. Чтение новостей отнимает еще от одного до двух часов, на шопинг уходит в среднем два часа в день.
Еще 9% времени уходит на различные игры, 6% - на поиск туров, 5% - на развлекательные ресурсы, по 2% времени занимают продажа авто и недвижимости, просмотр YouTube или фильмов. Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что около 13% сотрудников уделяют время посторонним делам каждый день.
Между тем, ранее стало известно, что о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщил портал Downdetector. Отмечается, что большинство жалоб на перебои в работе сервисов поступили из США. Также жалуются пользователи из Канады, Великобритании, Турции, Нидерландов, Польше и Перу.
Уточняется, что в Instagram сбой в основном возникает при просмотре ленты, также некоторые пользователи испытывают трудности со входом в соцсеть. Пользователи Facebook отмечают полное отключение соцсети.
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