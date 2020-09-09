Стало известно, на что россияне чаще всего отвлекаются на работе

Россияне чаще всего тратят рабочее время на пролистывание ленты в соцсетях, просмотр новостей и шопинг. Об этом говорят данные опроса, проведенного компанией SearchInform. В его ходе также выяснилось, что те, кто посвящает часть времени, проводимого на работе соцсетям, тратят на это от одного до трех часов. Чтение новостей отнимает еще от одного до двух часов, на шопинг уходит в среднем два часа в день.

Еще 9% времени уходит на различные игры, 6% - на поиск туров, 5% - на развлекательные ресурсы, по 2% времени занимают продажа авто и недвижимости, просмотр YouTube или фильмов. Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что около 13% сотрудников уделяют время посторонним делам каждый день.