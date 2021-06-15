США запретили ввозить собак из России из-за бешенства

США запретили ввоз собак из стран, неблагополучных по бешенству. Запрет вступил в силу с 14 июля, до какого времени он продлится пока неизвестно.

Американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний сообщил, что мера необходима «для обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых в США, и для защиты здоровья населения от реинтродукции вируса бешенства в США», пишет «Свободная пресса».

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В список стран, из которых запрещено ввозить собак, попала в том числе Россия.

В Соединенных Штатах бешенство было ликвидировано в 2007 году, с тех пор ни одного случая смертельно опасного для человека заболевания в стране зафиксировано не было.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СШАДомашние Животные
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