США запретили ввозить собак из России из-за бешенства
США запретили ввоз собак из стран, неблагополучных по бешенству. Запрет вступил в силу с 14 июля, до какого времени он продлится пока неизвестно.
Американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний сообщил, что мера необходима «для обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых в США, и для защиты здоровья населения от реинтродукции вируса бешенства в США», пишет «Свободная пресса».
В список стран, из которых запрещено ввозить собак, попала в том числе Россия.
В Соединенных Штатах бешенство было ликвидировано в 2007 году, с тех пор ни одного случая смертельно опасного для человека заболевания в стране зафиксировано не было.
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