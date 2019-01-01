Специалисты рассказали о полезных для сердца продуктах

Врачи рассказали, какие продукты нужно есть, чтобы избежать риска ишемической болезни сердца, рассказало издание news.ru. По словам кардиолога, доктора медицинских наук, заслуженного врача России Юрия Кремнева, в день необходимо употреблять в пищу не менее 400 граммов овощей.

Специалист отметил, что полезными для сердца продуктами также являются крупы, кроме манной, содержащей большое количество углеводов, сообщает РИА ФАН.

Кроме того, в обычном рационе здорового человека должна присутствовать рыба, лучше, если она будет вареной или приготовленной на пару.

А вот свинину, жирный творог, сыр и яичный желток врач посоветовал есть как можно реже, пишет «Свободная пресса». Кремнев отметил, что в одном яичном желтке содержится 200 граммов холестерина при суточной норме в 100 граммов.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о причинах ожирения у детей.

