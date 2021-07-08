«Союзмультфильм» сделает Умку товарным знаком

Советская и российская государственная киностудия по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» зарегистрирует Умку в качестве товарного знака. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Роспатента.

Новый логотип узнаваем. Он представляет собой машущего лапой медвежонка из известного советского мультфильма, рядом с которым находится надпись «Умка».

Регистрация бренда может быть завершена к августу. Если заявка киностудии будет утверждена, то у «Союзмультфильма» появится возможность использовать марку в нескольких группах товаров и услуг: в канцелярской и сувенирной продукции, а также для продвижения интернет-сервисов, в том числе онлайн-кинотеатров, музыкальных платформ и подкастов.

Ранее «Союзмультфильм» начал переговоры с Netflix о сотрудничестве.



