Собянин: В Москве работает более 6,8 тыс «умных» тепловых пунктов
Надежность, комфорт и безопасность отличают московскую систему теплоснабжения, которая является крупнейшей в мире, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Надежность, комфорт, безопасность: факты о работе системы теплоснабжения Москвы. Московская система теплоснабжения - крупнейшая в мире: ее протяженность свыше 17 тыс. км, что больше расстояния от Москвы до Южного полюса», - уточнил мэр столицы.
Он напомнил, что у москвичей также и один из самых долгих отопительных сезонов среди мировых мегаполисов - всего 230 дней, с декабря по май.
Столичные коммунальщики регулируют температуру в батареях жилых домов в зависимости от прогноза погоды. К московской системе теплоснабжения ежегодно подключается до 600 новых объектов.
На территории столицы работаю больше 6,8 тыс. «умных» тепловых, оснащенных датчиками, которые фиксируют работу оборудования и передают данные в онлайн-режиме, чтобы обеспечить москвичам бесперебойное снабжение теплом и горячей водой.
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