Собянин: В Москве работает более 6,8 тыс «умных» тепловых пунктов

«Надежность, комфорт, безопасность: факты о работе системы теплоснабжения Москвы. Московская система теплоснабжения - крупнейшая в мире: ее протяженность свыше 17 тыс. км, что больше расстояния от Москвы до Южного полюса», - уточнил мэр столицы.

Он напомнил, что у москвичей также и один из самых долгих отопительных сезонов среди мировых мегаполисов - всего 230 дней, с декабря по май.

Столичные коммунальщики регулируют температуру в батареях жилых домов в зависимости от прогноза погоды. К московской системе теплоснабжения ежегодно подключается до 600 новых объектов.



На территории столицы работаю больше 6,8 тыс. «умных» тепловых, оснащенных датчиками, которые фиксируют работу оборудования и передают данные в онлайн-режиме, чтобы обеспечить москвичам бесперебойное снабжение теплом и горячей водой.

