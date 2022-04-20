Собянин утвердил дополнительные меры поддержки нестационарной торговли

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки нестационарной торговли. Об этом говорится на его официальном сайте.

По данным источника, это решение принято по просьбам владельцев нестационарных торговых объектов и является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкций.

Отмечается, что для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) размеры обеспечительных платежей будут снижены с шести до одного ежемесячного платежа, который сложился по результатам торгов, проведенных до 5 апреля 2022 года. При этом средства, которые до этого внесли предприниматели, будут зачтены в счет текущих платежей. Эта мера фактически освободит НТО от предоставления взносов в бюджет в течение пяти месяцев 2022 года.

По словам Собянина, поддержку получат владельцы 3,5 тысяч НТО, которые реализуют товары повседневного спроса: мороженое, напитки, цветы и так далее.

Ранее правительство Москвы продлило договоры на осуществление торговой деятельности в НТО до 31 декабря 2023 года без проведения торгов.