Собянин рассказал об усилении контроля очистки питьевой воды





Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о повышенном контроле за качеством питьевой воды в Москве во время знакомства с работой Рублевской станции водоподготовки в нынешних условиях, когда действует особый режим из-за распространения коронавируса.

В частности, все работники станции в обязательном порядке проходят ежедневное тестирование на COVID-19. Соблюдаются зоны разделения труда, дистанция между сотрудниками, контроль за дезинфекцией помещений и так далее.

На особом контроле находится сама водоподготовка и очистка стоков, подчеркнул градоначальник. Генеральный директор «Мосводоканала» Александр Пономаренко отрапортовал Собянину, что Рублевская станция функционирует в штатном режиме. Усилены все необходимые меры. Контроль усилен и со стороны управления Роспотребнадзора по Москве.

Мэр поручил руководству «Мосводоканала», несмотря на снижение объема потребляемой городом воды и платежей, обеспечить заработную плату сотрудникам в таком же размере, в каком она была ранее.

Рублевская станция подает в Москву примерно треть общего объема воды - 960 тысяч кубических метров в сутки. Для обеззараживания и очистки воды на станции используются безопасный и высокоэффективный гипохлорит натрия, технологии озонирования и мембранной фильтрации на гранулиро­ванном активированном угле.

