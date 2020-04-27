Собянин рассказал об усилении контроля очистки питьевой воды
Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о повышенном контроле за качеством питьевой воды в Москве во время знакомства с работой Рублевской станции водоподготовки в нынешних условиях, когда действует особый режим из-за распространения коронавируса.
В частности, все работники станции в обязательном порядке проходят ежедневное тестирование на COVID-19. Соблюдаются зоны разделения труда, дистанция между сотрудниками, контроль за дезинфекцией помещений и так далее.
На особом контроле находится сама водоподготовка и очистка стоков, подчеркнул градоначальник. Генеральный директор «Мосводоканала» Александр Пономаренко отрапортовал Собянину, что Рублевская станция функционирует в штатном режиме. Усилены все необходимые меры. Контроль усилен и со стороны управления Роспотребнадзора по Москве.
Мэр поручил руководству «Мосводоканала», несмотря на снижение объема потребляемой городом воды и платежей, обеспечить заработную плату сотрудникам в таком же размере, в каком она была ранее.
Рублевская станция подает в Москву примерно треть общего объема воды - 960 тысяч кубических метров в сутки. Для обеззараживания и очистки воды на станции используются безопасный и высокоэффективный гипохлорит натрия, технологии озонирования и мембранной фильтрации на гранулированном активированном угле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru