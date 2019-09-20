Собянин рассказал о создании нового парка на набережной Марка Шагала

Набережная Марка Шагала на юге Москвы станет новым городским парком. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин во время знакомства со строительством этого рекреационного объекта. Градоначальник также провёл ревизию работ по организации подъездных дорог к парку развлечений «Остров мечты» и новым жилым кварталам.

По оценке мэра это уникальная набережная, которая появляется на месте заброшенной промышленной зоны, не позволявшей добраться до реки. Теперь там можно будет заниматься спортом, отдыхать. В парке появятся рестораны, кафе, прогулочные территории, велосипедные дорожки.

Первая очередь проекта должна быть сдана уже в текущем году, вторая - до середины будущего, отмечает АГН Москва. После этого начнутся работы в районе на Симоновской набережной, а также вдоль северной части ЗИЛа до Нагатинского затона.

Набережная Марка Шагала раскинется на левом берегу Москвы-реки - от Третьего транспортного кольца до затона Новинки, включая его берега. Новый линейный объект у воды превысит 18 гектаров и протянется почти на 4 километра. Парк будет состоять из четырех тематических пространств: «Магниты», «Спорт», «Отдых», «Променад».

Защиту отдыхающих от ветра и городского шума обеспечит многофункциональный «умный» ландшафт. Он будет представлять собой специальные холмы-барьеры с деревьями и кустарниками на склонах.

