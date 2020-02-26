Собянин рассказал о развитии Бибирево по программе «Мой район»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие работы будут проведены в столичном районе Бибирево в рамках программы «Мой район». Градоначальник посетил сегодня филиал №3 диагностического центра №5, осмотрев шоурум «Новый московский стандарт поликлиник».

Мэр отметил, что на 2020-2021 годы запланирован капитальный ремонт филиала №4 диагностического центра №5. Кроме того, он перечислил работы по благоустройству района, строительство новых ФОКа и бассейна в Бибирево.

Собянин напомнил, что запланирована реконструкция развязки Алтуфьевского шоссе с МКАДа, а также установка шумозащитных экранов вдоль жилой застройки на участке МКАД между Алтуфьевским и Осташковским шоссе.

Пресс-служба мэрии сообщила, что в текущем году в планах благоустройство нескольких десятков дворовых территорий. В следующем году будут приведены в порядок территории образовательных учреждений. Будет также благоустроены новая прогулочная зона «Бибирево life» на улице Мелиховская, комплексный заказник «Алтуфьевский», территории возле станции метро «Бибирево». В 2022 году отремонтируют сквер «В гостях у сказки».

21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин открыл Фестиваль «Московская Масленица» на Манежной площади. Градоначальник отметил, что в этом году в столице будет работать 29 праздничных площадок, а их гостей ждёт обширная гастрономическая и культурная программа.