Собянин рассказал о программе благоустройства трех районов ЮВАО

«В Выхино-Жулебино выполним благоустройство Сквера имени Хлобыстова. Приведем в порядок дорожки и детские площадки. Свои «центры притяжения» появятся у любителей настольного тенниса и воркаута. Сквер станет более зеленым - за счет новых деревьев, кустарников и цветников», - рассказал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

По словам градоначальника, ряд проектов будет реализован также в Люблино, а в Марьино запланировано благоустройство двух пешеходных зон.

