Собянин рассказал о программе благоустройства трех районов ЮВАО
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству в районах Выхино-Жулебино, Люблино и Марьино. Он ответил, что в этом году там будет создана качественная городская среда.
«В Выхино-Жулебино выполним благоустройство Сквера имени Хлобыстова. Приведем в порядок дорожки и детские площадки. Свои «центры притяжения» появятся у любителей настольного тенниса и воркаута. Сквер станет более зеленым - за счет новых деревьев, кустарников и цветников», - рассказал Собянин в блоге на своем персональном сайте.
По словам градоначальника, ряд проектов будет реализован также в Люблино, а в Марьино запланировано благоустройство двух пешеходных зон.
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