Сергунина: Международная онлайн-выставка «Город: детали» объединила 110 тыс человек
Более 110 тысяч зрителей посетили международную выставку функциональных дизайн-решений для мегаполисов «Город: детали». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
Сергунина отметила, что выставка проходила с 26 июня по 4 июля в современном формате – для мероприятия было создано большое виртуальное пространство с 3D-моделями реальных объектов от десятков компаний.
«Рады, что к нам присоединились производители из многих стран. В их числе - Франция, Германия, США, Нидерланды, Швеция, Финляндия и Китай. Онлайн-платформа поддерживает русский и английский языки, благодаря чему выставка вызвала интерес у пользователей не только из России»,- рассказала Наталья Сергунина.
Заммэра также подчеркнула, что около 70% пользователей изучали выставку с помощью смартфонов, могли не только ознакомиться с проектами, но также выбрать лучшие.
«Более 10 тысяч раз пользователи проголосовали за понравившиеся объекты. Те, что набрали больше всего голосов, включат в специальный перечень для профильных служб, который планируется использовать при принятии решений о благоустройстве по программе мэра Москвы "Мой район"», - отметила Сергунина.
Также уточняется, что экспозицию дополнили каталог объектов более чем от 60 компаний, чат и встроенные мини-игры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных больницах
- Туроператоры вновь стали предлагать россиянам горящие путевки
- Тела девяти погибших в катастрофе АН-2 на Камчатке найдены
- Научный журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность «Спутника V»
- С 7 июля вход по QR-кодам ввели в нескольких музеях Москвы
- СМИ: захватчик банка в Тюмени задержан
- Захватчик банка в Тюмени требует 15 миллионов рублей
- Полицейского убили в Подмосковье после сделанного пьяному замечания
- В возрасте 98 лет умер индийский актер Дилип Кумар
- Иммунолог заявил о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru