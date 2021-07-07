Сергунина: Международная онлайн-выставка «Город: детали» объединила 110 тыс человек

Более 110 тысяч зрителей посетили международную выставку функциональных дизайн-решений для мегаполисов «Город: детали». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Сергунина отметила, что выставка проходила с 26 июня по 4 июля в современном формате – для мероприятия было создано большое виртуальное пространство с 3D-моделями реальных объектов от десятков компаний.

«Рады, что к нам присоединились производители из многих стран. В их числе - Франция, Германия, США, Нидерланды, Швеция, Финляндия и Китай. Онлайн-платформа поддерживает русский и английский языки, благодаря чему выставка вызвала интерес у пользователей не только из России»,- рассказала Наталья Сергунина.

Заммэра также подчеркнула, что около 70% пользователей изучали выставку с помощью смартфонов, могли не только ознакомиться с проектами, но также выбрать лучшие.

«Более 10 тысяч раз пользователи проголосовали за понравившиеся объекты. Те, что набрали больше всего голосов, включат в специальный перечень для профильных служб, который планируется использовать при принятии решений о благоустройстве по программе мэра Москвы "Мой район"», - отметила Сергунина.

Также уточняется, что экспозицию дополнили каталог объектов более чем от 60 компаний, чат и встроенные мини-игры.

