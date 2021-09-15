Ликсутов заявил о разгрузке действующих линий метро на западе Москвы
Действующие линии метро на западе Москвы разгрузятся примерно на 22% с полным вводом БКЛ. Об этом сообщил заммэра по транспорту Максим Ликсутов. По его словам, на Арбатско-Покровской линии станет свободнее до 22%, на Филевской — до 21%, на Солнцевской — до 12%.
Ликсутов также добавил, что в 2021 планируется открыть участок Большой кольцевой линии метро «Мнёвники» - «Каховская». В него входят 9 новых станций и «Каховская» - после реконструкции. Заммэра отметил, что на прошлой неделе там успешно проведен технический пуск станций «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково».
Ранее сообщалось, что общая строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет порядка 88%, заявил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Строители совершают проходку последних тоннелей на БКЛ. По данным главы Строительного комплекса, на текущий момент пройдено уже 97% всех тоннелей.
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