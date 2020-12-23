Собянин: Пандемия не повлияла на ход модернизации Боткинской больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив Боткинской больницы с 110-летним юбилеем учреждения, сообщает пресс-служба мэрии и правительства Москвы.

Ежегодно стационарную помощь в Боткинской больнице получают более 100 тысяч человек. В 90 отделениях можно получить все виды лечения. Собянин поблагодарил коллектив Боткинской больницы за работу, в том числе в условиях пандемии, и вручил ряд наград.

Градоначальник отметил кадры, которыми славится Боткинская больница. Собянин заявил, что здесь работают академики, доктора наук, заслуженные врачи России и Москвы, а также огромный коллектив без всяких регалий - профессиональные и ответственные люди, полностью соответствующие одной из лучших больниц России и мира.

В ходе своего визита глава Москвы также проинспектировал ход работ по капитальному ремонту корпусов Боткинской больницы и заявил, что реконструкция сложная, ибо сопряжена, в том числе, и с сохранением памятников культуры. Мэр отметил, что не смотря на сложности из-за пандемии, работы не остановились и власти этот проект активно подвигают.

«Уже реконструировали три корпуса. Пять корпусов будут введены в следующем году. И оставшиеся четыре корпуса в 2022 году. В 2022 году должны быть закончены и основные работы по новому корпусу», - добавил мэр.

По словам Собянина, в ближайшем будущем Боткинская больница станет одной из самых современных не только в Москве, но и в России, и Европе, в том числе за счёт оснащения самым современным оборудованием.

