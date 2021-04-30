Собянин открыл сезон фонтанов в Москве
Сезон фонтанов открылся в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в городе завершена генеральная уборка после зимы. По его словам, весь апрель Москву чистили, красили, убирали, высаживали деревья десятки тысяч человек. В пятницу были запущены фонтаны на ВДНХ, на Поклонной горе и на Манежной площади.
За последние годы в столице появилось 80 новых фонтанов, сообщил мэр. Он отметил, что 18 из них достаточно крупные, а на Ходынском поле – уникальный. Это сухой светодинамический музыкальный фонтан, состоящий из 245 струй. Он оснащен автоматической системой управления, благодаря которой меняется высота струй. Парогенератор создает эффект тумана. Струи двигаются в такт музыке и создают ощущение танцующего фонтана.
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