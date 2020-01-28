Собянин осмотрел итоги реставрации здания в Хохловском переулке

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации здания Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке, проводившейся с апреля 2018 года по декабрь 2019 года. Градоначальник отметил, что удивлен тому, как быстро инвесторы смогли восстановить объект, и поблагодарил их за вложенные в проект силы.

В построенном в XVII веке здании первоначально находились палаты, принадлежавшие князьям Лопухиным, затем была обустроена усадьба княгини Долгоруковой. Здание пережило пожар 1812 года и перестройки советского периода, отметил мэр Москвы. Сейчас оно считается объектом культурного наследия регионального значения.

За время реставрации здания были восстановлены исторические элементы фасада и интерьера, укреплены фундаменты, цоколь и стены. Теперь в здании разместятся офисы коммерческих организаций.

Здание в Хохловском переулке реставрировалось по программе «1 руб. за 1 кв. м», действующей с 2012 года. По её условиям инвестор получает объект в аренду на 49 лет с обязательством по восстановлению памятника. После реставрации ставка аренды снижается до 1 рубля за 1 кв. метр площади здания в год на весь оставшийся срок.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, всего с 2011 года в Москве отреставрировали 1424 объекта культурного наследия, работа по 213 из них закончилась в 2019 году. По программе «1 руб. за 1 кв. м» предоставлена аренда 27 памятников, реставрация 19 из них уже завершена.

