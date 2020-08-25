Собянин назвал сроки окончания строительства западного участка БКЛ метро

Строительство первой очереди участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро – её западного участка от станции «Хорошевская» до станции «Карамышевская» - должно завершиться до конца 2020 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ на станции «Улица Народного ополчения», включённую в эту линию столичной подземки.

По словам Собянина, стройка этого участка непростая, но метростроители показывают хорошую динамику продвижения. Весь западный участок БКЛ от «Хорошёвской» до «Кунцевской» рассчитывают запустить в 2021 году, добавил градоначальник.

Станция «Улица Народного Ополчения» уже почти готова. По словам представителей компании –подрядчика, строительно-монтажные работы выполнены уже почти на 80% и завершатся в октябре. Сейчас на станции также идёт архитектурно-декоративная отделка.

Строительство западного участка БКЛ от станции «Хорошёвская» стартовало в 2018 году. Его протяжённость составит девять километров. На участке будет ещё четыре станции – «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Мнёвники» и «Кунцевская».

