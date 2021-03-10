СМИ: Жителей Москвы предупредили о 30-градусных морозах в марте

Жителей Московского региона в марте ждут 30-градусные морозы, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сотрудников Росгидрометцентра.

По данным синоптиков, минувшей ночью температура воздуха в столице стала рекордной низкой: ещё никогда в 21-м веке ночь на 10 марта не было мороза минус 17 градусов.

Специалисты уточнили, что на главной метеостанции Москвы в ночь на 10 марта зафиксирована температура минус 21,3 градуса, а на востоке Подмосковья - минус 28,6 градуса.

Синоптики предупредили, что с продвижением весны температура продолжит падать и грядущей ночью москвичей ждёт мороз минус 23 градуса, а в Новой Москве будет до минус 26 градусов.

«В целом же по региону ожидаются морозы до минус 30 градусов», - добавили в Росгидрометцентре.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус заявил, что жителей столичного региона в ближайшую неделю ожидает «барический молоток». По его словам этот термин означает частые и резкие колебания метеорологических элементов.

