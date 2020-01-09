СМИ: «Яндекс» собирается стать мобильным оператором

«Яндекс» планирует стать мобильным оператором, предоставляющие услуги связи. Кроме этого компания готовится предоставлять доступ и к другим сервисам, в том числе музыке и кино. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По их данным, виртуальный оператор «Яндекса» будет работать с помощью сети Tele2 или же Tele2 выступит базовой сетью, а абоненты смогут переключаться между операторами, передает РЕН ТВ.

Тарифы «Яндекса» интегрируются с подпиской «Яндекс. Плюс», поэтому пользователи смогут получить доступ к музыке и фильмам.

В самом «Яндексе» планы по запуску виртуального оператора связи не подтвердили, отмечает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что компания «Яндекс» начала сотрудничество с двумя крупнейшими российскими кредитными бюро для оценки заемщиков из числа физических лиц.



