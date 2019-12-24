«Яндекс» поможет банкам оценить платежеспособность россиян

Компания «Яндекс» начала сотрудничество с двумя крупнейшими российскими кредитными бюро для оценки заемщиков из числа физических лиц. По данным РБК, партнерами стали Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и БКИ «Эквифакс».

«Яндекс» располагает обезличенными статистическими данными о пользователях. Он сводит их на основе аналитических признаков, добавляет к скоринговой оценке БКИ, после чего данные передаются банкам. Скоринг «Яндекса» носит рекомендательный характер, не влияет на скоринг БКИ и передается в маркетинговых целях, уточнил представитель ИТ-компании.

Данные, которые БКИ хочет проанализировать, передаются «Яндексу» в зашифрованном виде – это адрес электронной почты и мобильный телефон. Система «Яндекса» не может понять, по какому человеку пришел запрос, и на основании своих данных строит модель и выдает процент.

Отмечается, что сервис будет полезен банкам, поскольку позволит им лучше оценивать потенциальных заемщиков.

